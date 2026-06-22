日本戦の内容を徹底的に話し合ったオランダイレブン。その成果がスウェーデン戦で見事に発揮された(C)Getty Images快勝劇の裏にあったのは、苦杯をなめた初陣からの猛省だった。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2戦で、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1と勝利。勝点を「4」として、決勝トーナメント進出を決定的なものとした。【動画】やっぱりガクポだ日本戦で牙をむいた