お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは6月22日、自身のInstagramを更新。Mr.Childrenのライブに参加したことを報告し、感動をつづりました。【写真】グッズを持つ近藤春菜「最高のライブでしたよね」近藤さんは「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 行かせていただきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目は、ツアーグッズのタオルを掲げて笑顔を見せる自身の姿です。2枚目以降には、ライブ後に食べた