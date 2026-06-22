大正製薬は、2001年からラグビー日本代表を応援してきた協賛活動が今年に25周年を迎えることを記念し、「リポビタンD ラグビー日本代表応援ボトル」と「リポビタンD ラグビーオールブラックス応援ボトル」を6月22日から同社オンラインショップ“大正製薬ダイレクト”と“楽天市場”“Amazon”において、数量限定で発売する。今年は、同社のラグビー日本代表協賛が25周年を迎えるメモリアルイヤーとなる。これを記念し、「リポビタ