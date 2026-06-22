ヤマダデンキ インテリア家具事業部（以下、大塚家具）は、IDC OTSUKA 有明ショールームおよび大阪南港ショールーム内の大型照明専門フロア「Lightarium（ライタリウム）において、イギリス・ロンドンを拠点とする照明ブランド「tala（タラ）」の展示販売を開始した。大型照明専門フロア「Lightarium（ライタリウム）」では国内有名照明メーカー製品はもとより、世界各国の照明ブランドから直輸入した照明を多数取り扱っている。20