「Dole スムージーボウル グアバボウル」ドール（以下、Dole）は、「Dole スムージーボウル」シリーズの新商品「Dole スムージーボウル グアバボウル」を6月23日から順次、東海地方の一部セブン−イレブン店舗で数量限定販売する。「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる商品。