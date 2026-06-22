「足裏ケア爽快ブラシ ラベンダー」KOKUBO（小久保工業所）は、エラストマー製のやわらかブラシで足裏や指の間をスッキリ洗える「足裏ケア爽快ブラシ」を発売する。柔軟で弾力性のあるエラストマー（TPE）製のブラシが全面についた、足裏洗いマット。使い方は簡単。浴室の床に本品を置いてお湯をかけ、石けんまたはボディソープをつける。イスなどに座って足をのせ、前後に動かして洗う。長さの違うブラシが足裏にフィットして、指