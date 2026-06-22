「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」ロッテは、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」から、「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を七夕の7月7日に発売する。近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代・アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着している。SNSでは、思わず写真を撮ってシェアしたくなるビジュ