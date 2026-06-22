北海道旭川市で起きた女子高生の転落死事件の裁判で、殺害した罪に問われた女に旭川地裁は懲役27年を言い渡しました。判決の途中、法廷に男が侵入して暴れたため、裁判は一時、休廷しました。田中結花 裁判長「被告人を懲役27年と処する」両親が法廷で見守る中、軽くうなずきながら判決を聞く内田梨瑚被告（23）。事件の発生はおととし4月。当時17歳の女子高校生が、内田被告が写った画像をSNSに無断で投稿したことに因縁をつ