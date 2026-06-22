販売キャンペーンをめぐり大きな不買運動に発展している韓国のスターバックスで、きょう、国内すべての店舗を一時的に休業とし、従業員の研修を行いました。記者「午後3時になりました。スターバックスの店内は電気が消え、従業員らが閉店作業を進めています」スターバックスコリアによりますと、国内すべての店舗できょうの営業を午後3時で終了し、従業員への研修を行いました。スターバックスコリアをめぐっては、タンブラーの販