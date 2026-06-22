アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書署名後、初めてとなる協議がスイスで行われました。仲介国はホルムズ海峡を通過する商船の安全な航行を確保するためのホットラインを構築することなどで双方が一致したと発表しています。スイスで行われたアメリカとイランの直接協議は冒頭から不穏な空気に包まれました。イスラエルが攻撃を行うレバノン情勢をめぐり、反発を強めるイラン。アラグチ外相が会場入りし、仲介国パキスタンのシ