栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年らが被害者の自宅で飼われていた犬を死なせたとして追送検されました。先月、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された強盗殺人事件では、実行役とみられる少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、リクルーター役とみられる高校生1人が逮捕されています。警察は少年4人と竹前容疑者夫婦が富山さん宅で飼われていた犬をナイフで刺したり、バールで殴ったりして