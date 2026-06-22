浦和が22日にオーストラリア1部ニューカッスルを退団した元日本代表MF水沼宏太（36）の獲得を発表した。25年1月に横浜Mを退団し、自身初の海外挑戦を決断した水沼。オーストラリアではリーグ戦とカップ戦の優勝に貢献するなど活躍し、延長オファーも受けた中、なぜこのタイミングで日本帰国、さらには浦和入りを選択したのか。スポニチ本紙のインタビューに応じ、現在の心境を語った。（取材・構成垣内一之）まさに電撃移