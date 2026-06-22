農林水産省は２２日、高市内閣が官民投資の重点対象と位置づける「戦略１７分野」のうちの一つ「フードテック」の関連食品を紹介するための試食会を開いた。試食会には、鈴木農相と尾崎正直官房副長官らが参加し、食品のＰＲを行った。フードテックは「フード（食品）」と「テクノロジー（科学技術）」を合わせた造語。生産性の向上や環境負荷の低減、食の多様化への対応を図る先端技術で、ビジネスチャンスの拡大が期待されて