カンボジアの拠点で、特殊詐欺のかけ子をさせるために、25歳の男性を中国に連れ出し誘拐した疑いで逮捕された34歳の男性が、不起訴処分となりました。34歳の男性は2025年、知人の男性に特殊詐欺のかけ子させるため「中国でやる電話対応の仕事だよ」などとうそを言い、成田空港から中国に連れ出し、その後、男性を外国人グループの車に乗せて誘拐した疑いで逮捕されました。千葉地検は34歳の男性を22日付けで不起訴処分としました。