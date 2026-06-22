二時間ドラマなどで活躍し、「二時間サスペンスの女王」の異名をもつ俳優・山村紅葉さんが6月11日、東京都内で小説家デビュー作『祇園の秘密 血のすり替え』（双葉社）の発売記念取材会を開いた。紅葉さんの母親は「ミステリーの女王」と呼ばれた小説家・山村美紗さん。母親が筆を置いた65歳という節目の年に、紅葉さんは小説家としてデビューを果たした。長年、サスペンスの世界を“演じる側”として歩んできた紅葉さんが、なぜ