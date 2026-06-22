※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。 日本の犯罪史上、ほとんど起こったことのないその事件を題材にしようと思ったとき、これまで取材をしてきた海上保安官の顔が次々と浮かび、笑みが零れたという。「現場のシミュレーションはこの方に、あの方には発生時のリアルな対応を訊ねよう……」。“とにかく、歩いて書く”吉川さんらしいエピソードだ。「これまでほぼ題材にされなかったシージャック事件を