北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で日本代表に０―４で敗れたチュニジアイレブンに対し、元ロシア代表から不満の声が上がっている。チュニジアは初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗。ラムシ監督を電撃解任してルナール新監督を招へいしたが、立て直すことはできなかった。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は、イングランド・プレミアリーグの名門アーセナルなどで活躍