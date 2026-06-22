【漫画】本編を読む『ただのぽんこつ母さんだと思っていたらADHDグレーでした。』（はなゆい/KADOKAWA）は、「なぜ私は普通のことがこんなにできないんだろう？」という長年の生きづらさに向き合った母親が、自分の特性を知ることで少しずつ生き方を変えていくコミックエッセイである。著者で主人公のはなゆい氏は2児の母。家事はいつも後回し、忘れ物が多く、予定管理が苦手で、片づけもうまくいかず、常に「ちゃんとした母親」