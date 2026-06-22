ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が２２日、みずほペイペイドームでの投手指名練習に姿を現したが、室内で別メニュー調整を行った。ユニホーム姿でグラウンドに集合した徐若熙。だが、通常行うランニングやキャッチボールをすることはなく、早々にベンチ裏へと退いた。倉野チーフ投手コーチは「ちょっといろいろあるので。また明日確認して」と説明するにとどめた。右腕は２３日からのオリックス３連戦（みずほペイペイ）で