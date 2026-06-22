8月3日の楽天戦で藤原丈一郎さんが“再登板”大阪の“恒例行事”が、今年は東京でも開催される。オリックスは22日、8月3日に東京ドームで行われる楽天戦で、「なにわ男子」の藤原丈一郎さんが始球式を務めることを発表。開幕戦に続く“再登板”に「えぇぇ…マジか！」「ねぇ、嘘でしょ…」「1年に2回!?すごーい」と歓喜するファンが続出した。球団はこの日、公式ホームページやSNSなどで、熱烈なオリックスファンとして知ら