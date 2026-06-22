俳優ナムグン・ミンが、妻の女優チン・アルムへの映画のようなプロポーズの秘話から、冷蔵庫のなかの愛妻家の一面まで公開し、和やかな雰囲気を作り上げた。去る6月21日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』には、ナムグン・ミンが出演し、妻のチン・アルムとの結婚の裏側を伝えた。【写真】ナムグン・ミン、そっくりの人気アイドルと記念写真最近、チン・アルムの妊娠が公表され、結婚4年目にして親になる