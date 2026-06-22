【モデルプレス＝2026/06/22】女優の寺島しのぶが6月22日、自身のInstagramを更新。幼少期の父との写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】53歳「国宝」女優「息子さんとそっくり」歌舞伎俳優父との幼少期ショット◆寺島しのぶ、父との幼少期ショット公開寺島は「この頃父を真似てポケットに手を突っ込んで同じ歩き方で後ろを歩いていた、そうです。母曰く」とつづり、幼少期の思い出の写真を披露。写真には、父で歌舞伎俳優の7