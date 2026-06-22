MONSTA Xのキヒョンが、約3年9カ月ぶりにソロアーティストとして帰ってくる。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは6月21日、MONSTA Xの公式SNSを通じて、キヒョンの2ndミニアルバム『BORDERLINE』のカミングスーン映像を公開した。【写真】キヒョンの“丸刈り”姿映像には、飛行機の搭乗ゲートやチケット発券カウンター、空港の電光掲示板などが次々と映し出され、まるで新たな旅の始まりを告げるかのような雰囲気が漂う。