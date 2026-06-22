【モデルプレス＝2026/06/22】東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象にした「カレッジパスポート（期間限定）」が7月1日（水）より登場。対象期間は9月1日（火）〜9月30日（水）で、入園が通常より最大1,900円リーズナブルになる。【写真】“スパークリング・ジュビリー”初日の様子◆9月は特別価格でパーク入園「カレッジパスポート」登場「カレッジパスポート（期間限