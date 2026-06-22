そろそろ彼女と落ち着きたいと思っても、「求婚したいけれど、万が一断られたらどうしよう？」と不安になってしまう人は多いでしょう。いろいろと作戦は考えられそうですが、あらかじめ「プロポーズを匂わせるような場所」で実行するのが手堅いかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「誘われた時点で女性が『プロポーズ』を覚悟する場所」をご紹介します。【１】富士登山やバンジージャ