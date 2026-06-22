【BEYBLADE X商品 タカラトミーモールでの抽選販売実施に関するお知らせ】 6月22日 公開 タカラトミーは、同社の通販サイト「タカラトミーモール」にて「BEYBLADE X」の一部商品の抽選販売を実施することを発表した。 「BEYBLADE X」シリーズの一部商品が、想定を大きく上回る注文・反響により、品薄および欠品の状況が発生しており、今回より多くのユ&#