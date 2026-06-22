岡山市役所 岡山市は6月25日、市立放課後児童クラブなどのスタッフ確保につなげるため、児童クラブへの就職を検討している人を対象とした就職相談会を開催します。 当日は、岡山市と岡山市ふれあい公社の職員による相談ブースを設置し、仕事内容や働き方などの相談を受け付けます。 会場は、岡山市役所1階市民ホールで、参加の申し込みは不要です。