【BANDAI SPIRITS：2026年7月発売スケジュール】 6月22日 公開 「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」7月11日発売予定 BANDAI SPIRITSは、2026年7月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。 本スケジュールによると、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のガンプラ「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)