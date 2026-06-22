２２日に５１歳の誕生日を迎えた女優の板谷由夏が自身のインスタグラムを更新。息子との「Ｗ誕生日」を報告した。サッカー日本代表の青いユニホームを着用し、Ｗピースで笑顔の写真をアップした板谷は「自分の娘が５１歳だなんて信じられない！！と、さっき母からメッセージが来たが私も自分の息子が１８歳だなんて信じられない。今年も無事にＷ誕生日。感謝」と投稿。「最近ようやく５０代に入ったんだなと実感が湧いてきた