今年１月の第１０２回箱根駅伝の５区で驚異的な区間新記録をマークし、青学大の３連続９度目の優勝に貢献した「シン・山の神」黒田朝日（２２）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で快進撃を続ける日本代表チームに感銘を受けたことを明かした。「小学生の時、僕はサッカーをやっていました。左利きなので左サイドバックでした。サッカーより陸上の方が向いていると思ったので、高校（岡山・玉野光