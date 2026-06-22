俳優・アーティストののんが22日までにオフィシャルブログを更新。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に関連したオフショットを公開するとともに、サカナクションの受賞を祝福した。 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生