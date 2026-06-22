長野市の小学校で、オリンピックの金メダリストが児童に挑戦する大切さを伝えました。ソフトボール元日本代表坂井寛子さん「失敗ってしてもいいですか？駄目ですか？いいよね。失敗をするっていうのは、挑戦をした証しです」ソフトボール元日本代表の投手でアテネ五輪で銅メダル、北京五輪で金メダルを獲得した坂井寛子さん。アスリートやパラアスリートが、全国の学校で体育の授業を行うスポーツ