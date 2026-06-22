世界的な旅行会社の創業者であり、「団体観光の始祖」と呼ばれるトーマス・クックは、もともと旅行業者ではなかった。彼が救おうとしたのは、産業革命の時代に酒浸りの日々を送る労働者たちだった--。観光の原点にある意外な物語をたどる。話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を