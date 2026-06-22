小胸さん向けバストケアブランド「LUNA（ルーナ）」から、暑い季節も快適に着用できる新ライン「LUNA Air（エアー）」が登場しました。これまで累計350万個を販売してきた人気シリーズの機能性はそのままに、通気性や軽さをさらに追求。ムレが気になりやすい夏のナイトブラ悩みに寄り添った、新しいバストケアアイテムとして注目を集めています♪ 夏の悩みに応える新ラインが誕生 LUNAは、AAA～Cカ