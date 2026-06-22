22日、英ロンドンの首相官邸前で辞任を表明するスターマー首相（共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は22日、辞任すると表明した。5月の統一地方選で与党労働党が大敗し、求心力が急速に低下。続投に強い意欲を示していたが、党内で高まった辞任圧力に抵抗できなくなった。スターマー氏の最大のライバルとされるバーナム前マンチェスター市長が次期首相に就任するのは確実とみられている。労働党党首選の立候補の受付