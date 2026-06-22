モデルの益若つばさ（40）が22日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な集合写真を公開した。「辻ちゃんのお誕生日をみんなでサプライズでお祝いしたよー！」と報告。「玄関でこっそり待機。掛け声の練習をして、、サプライズ大成功！！サプライズすぎて主役が中々帰ってこないというアクシデントも。笑」と振り返りつつ「息子とうにちゃんも一緒に参加させてもらったよ。美味しい料理沢山あって、子ども達も沢山で幸せ空間