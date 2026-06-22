高級車のランドクルーザーを、盗難車であると知りながら保管した疑いで現行犯逮捕されたアフガニスタン国籍の男性2人が、不起訴処分となりました。30歳と34歳のアフガニスタン国籍の男性2人は4月、千葉県市原市にある自動車関連会社の敷地に、何者かが群馬県などから盗んできたランドクルーザー2台を盗難車であると知りながら、保管した疑いで現行犯逮捕されました。千葉地検は男性2人を不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の