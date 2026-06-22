高齢期の孤独は、必ずしも一人暮らしだけで生まれるものではありません。家族がいても、関係が途切れていれば、日々の寂しさは深くなります。とくに親子関係は、長い時間の積み重ねで成り立つものです。親にとっては「会いたいだけ」でも、子ども側には距離を置く理由がある場合もあります。「父の日くらい連絡があるはず」…待ち続けた71歳父築40年の一戸建てに暮らす邦夫さん（仮名・71歳）は、父の日の朝から、スマートフォンを