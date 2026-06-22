能代市中心部の商業施設でクマの侵入を想定した訓練が行われました。この店では去年11月、実際にクマが侵入し、捕獲されています。訓練では商店街との連携も確認しました。商店街のアナウンス「クマが出没して、おります。安全確保のため、屋内へ、退避してください。」商店街の人「クマが出たみたいです。皆さん店の中に退避してください。」訓練には能代市中心部にある柳町商店街の関係者が参加し、まずは通行人の安全を確保する