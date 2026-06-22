外装変更＆快適装備拡充で進化したスタンダードモデルホンダは2026年6月18日、軽乗用車「N-BOX」の一部改良モデルに関する情報を先行公開しました。一部改良モデルは2026年7月の発売を予定しており、それに先駆けて6月22日より先行予約の受付を開始しています。【画像】超いいじゃーん！ これが“一番ベーシック”なホンダ新型「Ｎ-BOX」です！ 画像を見る（26枚）今回の改良では「N-BOX CUSTOM」のデザイン変更や「N-BOX JO