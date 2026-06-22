SUPER★DRAGONの新曲「After the summer night」が、7月25日にフジテレビ本社屋にて開催されるリアルイベント『お台場ファンライジング』のテーマソングに決定した。 （関連：SUPER★DRAGON、進化し続ける9人が放つ輝き確固たる世界観とBLUEとの絆を詰め込んだ『Studio』レポ） 本楽曲は、7月15日にリリースされるニューシングル『Call Me Asap / NUMBER』の収録曲。SUPER★DRAGONの飯島 颯は、「お台場