パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター、パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が、7月25日（土）から 8月23日（日）の間、東京・お台場にあるフジテレビ本社屋1階OTエントランスにオープンする。【写真】夏らしいフォトビジュがかわいい！トートバッグなど商品一覧■入場無料今回開催される「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」では、夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジ