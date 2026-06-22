和歌山電鉄の駅で初代駅長を務めたネコ「たま」を偲ぶ命日11年祭が行われました。 和歌山県の貴志駅で行われたのは、2015年に16歳で天国に旅立った「たま駅長」の命日11年祭です。 かつて和歌山電鉄は廃線の危機に直面していましたが、「たま駅長」の愛くるしい姿が人気となり、利用者の増加に貢献しました。 貴志駅では6月22日、「たま駅長」と写真を撮って楽しめるジャンボパネルが設置されました。 （訪れた人）「今年もお