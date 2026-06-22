俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、きょう22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）それに先立ち、韓国の放送局tvNの公式インスタグラムで、場面ショットが公開された。【写真】ソ・イングク、パク・ジヒョンを抱きかかえ急接近！同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が