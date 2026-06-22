今季初対戦となっていたブルージェイズとカブス。3戦目が雨天中止となる中、ブルージェイズの公式X(旧Twitter)では日本人選手たちの交流の様子が公開されました。今回の投稿には写真と動画が添えられ、写真にはブルージェイズ・岡本和真選手がカブス・鈴木誠也選手、今永昇太投手それぞれと笑顔で2ショットを撮ったものがコラージュされました。動画では言葉を交わす様子が収められており、キュートなBGMとともに、雨の降る球場で