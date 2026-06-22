◇バレーボール 女子ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)バレーボール女子日本代表は21日、世界ランキング1位のイタリアにセットカウント0-3（21-25、23-25、18-25）で敗戦。前日のドミニカ共和国戦に続き連敗となりました。6度のブロックポイントや8本のサーブポイントを許すなど、イタリアの高さやサーブに苦戦。キャプテンの石川真佑選手が12得点、山田二千華選手が11得点を記