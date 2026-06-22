【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのpecoが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「一つひとつが丁寧」野菜肉巻き＆冷食ポテトなどの息子弁当◆peco、息子への手作り弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけをかけたご飯、にんじんとアスパラガスの肉巻き、小松菜の卵炒め、ミニトマトのほか「わたしも