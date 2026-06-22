【モデルプレス＝2026/06/22】現在放送中のドラマ「銀河の一票」（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜よる10時〜）で10クール連続地上波連続ドラマ出演を果たした野呂佳代。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「野呂佳代が演じた中で好きな役は？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ10を発表する。【写真】“野呂佳代が演じた中で好きな役”トップ10一覧◆「野呂佳代が演じた中で好き