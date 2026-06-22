フルタイムで働いても、手元に残るのは月3～4万円--。最低賃金で働く人が、いまの日本で「人として暮らせる」水準にあるのか。 全国労働組合総連合（全労連）系の労働者と研究者による共同研究会「労研」が、国民生活の最低限保障――いわゆる「ナショナルミニマム」の実現を求め6月19日に会見。 労務管理を長年研究してきた黒田兼一明治大学名誉教授は、「フルタイムで働いても月20万円程度の給料では、