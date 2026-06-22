【モデルプレス＝2026/06/22】モデル・女優の新沼凛空（にいぬま・りあ／18）が6月21日、自身のInstagramを更新。芸能活動に一区切りつけることを発表した。【写真】「芸能活動に一区切り」発表した18歳171cm「CanCam」モデル◆新沼凛空、芸能活動に一区切り新沼は「私、新沼凛空は、2026年6月22日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました。突然のご報告となってしまいましたこと、申し訳なく思っております」